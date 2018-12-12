Labaro Viola

Mirallas: "Non vinciamo da tre mesi e non va bene, abbiamo bisogno dei tifosi. Il gol..."

Intervenuto ad un evento pubblicitario in pieno centro a Firenze, queste le parole di Kevin Mirallas:"Quello contro il Sassuolo è stato un gol molto importante per me e per la squadra perché è un mome...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 18:42
Mirallas: "Non vinciamo da tre mesi e non va bene, abbiamo bisogno dei tifosi. Il gol..." - Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
News
Fiorentina
Empoli
Mirallas
Condividi

Intervenuto ad un evento pubblicitario in pieno centro a Firenze, queste le parole di Kevin Mirallas:

"Quello contro il Sassuolo è stato un gol molto importante per me e per la squadra perché è un momento difficile per tutti però se si gioca così sempre si possono vincere tante partite. Anche domenica è una grande gara da vincere perché la vittoria manca da tre mesi ormai e questo non va bene. Abbiamo bisogno dei tifosi. Raggiungere il 3-3 a tempo scaduto ci ha dato forza e se domenica giochiamo con questa stessa forza possiamo vincere"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok