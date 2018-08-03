Calamai: "Mirallas? Potenziale fenomeno. Pjaca più lontano, dieci giocatori da vendere..."

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato del mercato viola a Radio Blu: "Mirallas? Una buona occasione di mercato. E’ uno di quei giocatori che all’inizio sembrava un potenziale f...

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato del mercato viola a Radio Blu: "Mirallas? Una buona occasione di mercato. E’ uno di quei giocatori che all’inizio sembrava un potenziale fenomeno ma non è poi riuscito a esprimere tutto il suo talento. Il mercato è lunghissimo ancora, il problema della Fiorentina era coprire un ruolo scoperto e lo ha fatto con un giocatore che non è il top, ma è una garanzia. Immagino che sarà un prestito con diritto di riscatto, o comunque non andrà a incidere eccessivamente sul bilancio. Poi ci sono tutti gli altri casi in uscita da risolvere, tipo Rebic. Riuscendo a fare cassa avresti la possibilità di fare un’altra operazione. Io credo che la volontà della Fiorentina sia quella di fare un altro colpo veramente importante, ma tutto passa dalla possibilità di vendere meglio una squadra. Immagino che debbano andarsene i vari Dragowski, Diks, Venuti, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Sanchez, Thereau, Saponara e forse Eysseric. Tutte le squadre adesso hanno rose faraoniche, chi riuscirà a sfoltire meglio potrà comprare altro. Mirallas secondo me è un’operazione di copertura. Ha una sua statura internazionale, ha 31 anni, e così ti puoi coprire. Dopodiché si inizia la partita decisiva delle cessioni. Pjaca? La situazione adesso si è raffreddata, in questo momento è un po’ più lontano da Firenze".