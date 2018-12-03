Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola e attualmente telecronista sportivo, ha così parlato del momento no della Fiorentina."Negli ultimi anni non avevo più visto la Fiorentina all’undicesimo posto....

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola e attualmente telecronista sportivo, ha così parlato del momento no della Fiorentina.

"Negli ultimi anni non avevo più visto la Fiorentina all’undicesimo posto. Per Simeone è cominciato tutto dalla partita con la Roma quando non è riuscito a chiudere il passaggio di Chiesa. Il giocatore perde fiducia e diventa più difficile se non metti cattiveria sottoporta. Sono stati presi Pjaca e Mirallas ma se sono questi, Pioli potrebbe puntare ad una coppia d'attacco Simeone-Chiesa o inventarsi qualcos'altro. Bastava prendere uno come Inglese, che fa salire la squadra e fa gol e diventava uno stimolo in più per Simeone che con lui avrebbe dovuto sudarsi la maglia da titolare".