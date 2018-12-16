Pioli polemico con alcuni fan viola: "Mirallas ha chiesto la sostituzione, almeno i tifosi dietro la panchina..."

Un interessante passaggio delle parole di Pioli in sala stampa: “Mi ha chiesto lui il cambio… lo dico per essere chiaro, così quelli che sono dietro la mia panchina capiscono…”. Il riferimento, è ad a...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2018 18:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli

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