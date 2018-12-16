Pioli: "Norgaard ha fatto molto bene. Mirallas deve giocare così, da lui mi aspetto..."

Queste le dichiarazioni di Pioli in sala stampa dopo Fiorentina-Empoli:

“Sulla partita: Abbiamo messo molta grinta, ho visto cose più positive che negative. L’Empoli era un avversario che stava molto bene, abbiamo fatto la partita giusta per il momento che stiamo vivendo. Mi è piaciuto molto la voglia che abbiamo avuto di restare in partita, di volerla vincere.

Su Dabo e Mirallas: Kevin ci ha dato tante soluzioni, sono queste le prestazioni che mi aspetto da un giocatore come lui. Dabo ha fatto un bellissimo gol ma ha sbagliato alcuni palloni pesanti che non doveva perdere.

Sulla squadra un po bloccata psicologicamente: I ragazzi sono giovani ma non irresponsabili: non vincere ci ha creato qualche difficoltà a livello mentale, non mi aspettavo una squadra pimpante. Abbiamo fatto troppi passaggi indietro.

Su Norgaard Ha fatto molto bene, non era facile per lui: ha un bel carattere nordico, ha sempre lavorato bene, si è fatto trovare pronto.

Sul cambio di Mirallas? Mi ha chiesto lui il cambio… lo dico per essere chiaro, così quelli che sono dietro la mia panchina capiscono…

Su Lafont: Ha fatto una parata salva risultato, ha sofferto delle critiche in settimana ma ci sta: è un ragazzo giovane. Diventerà tra i migliori in Europa ma è giusto che il suo processo di crescita passi anche attraverso degli errori”.