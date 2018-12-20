Di Gennaro: "Il Milan sta passando un momento negativo, convinto che la Fiorentina possa fare grande gara"

Antonio Di Gennaro ha detto la sua a Lady Radio sul futuro mercato della Fiorentina e sulla sfida imminente di Milano:"Milan-Fiorentina? L’ambiente a Milano non è dei migliori, anche vista l’uscita da...

Antonio Di Gennaro ha detto la sua a Lady Radio sul futuro mercato della Fiorentina e sulla sfida imminente di Milano:

"Milan-Fiorentina? L’ambiente a Milano non è dei migliori, anche vista l’uscita dall’Europa League, visto i tanti giocatori non a disposizione di Gattuso.; anche Higuain sta attraversando un periodo magnifico, in più c’è anche la questione con l’Uefa: insomma non proprio un periodo roseo per i rossoneri. La Fiorentina ha bisogno di trovare consistenza in trasferta: una prestazione importante o un risultato importante potrebbe cambiare la stagione; credo che sia una test veramente determinante per la Fiorentina di Pioli. Andare a giocare contro queste grandi squadre e in questi grandi stadi è veramente un grande stimolo. Mirallas si è dimostrato un vero professionista, ha aspettato in panchina e poi ha fatto le prestazioni. Pjaca purtroppo deve lasciare spazio, nonostante il suo grande talento. Pioli ha proposto una finta difesa a tre, con Biraghi che si sgancia sul fondo. Mirallas così ovviamente si accentra e si propone maggiormente in area, dando sostegno a Simeone. A Milano puoi andare a fare una bella gara, anche alla luce dei tre gol a Sassuolo e i tre gol all’Empoli. Sabato io ci conto su una prestazione importante. Il Milan ha dei punti deboli che hanno notato tutti, ma attenzione all’orgoglio e al senso di appartenenza di Gattuso. La Fiorentina deve approfittare delle difficoltà del Milan: il centrocampo dei rossoneri sarà deficitario; la Viola se avrà spazio potrà essere veramente pericolosa. Mercato? Balotelli è dal 2012 che non è più lui: è una suggestione che non tiene, anche sul piano economico. Uno come Inglese non sarebbe male per la Fiorentina. Serve un esterno che faccia gol, Sansone è un giocatore interessante, anche se forse serve qualcuno più fisico in quella zona del campo. Simeone ha bisogno di una strigliata, magari proprio di un sano antagonismo: è per quello che prenderei un attaccante vero. Bisogna capire anche che cosa vuole la società viola e che obiettivi vuole raggiungere: vedendo le difficoltà che hanno anche le altre squadre di A, con quattro acquisti cambieresti molte prospettive per questa stagione…”