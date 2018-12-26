Labaro Viola

Mirallas nemmeno in panchina, ecco il motivo del forfait contro il Parma..

Nel match casalingo contro il Parma spicca l'assenza di Kevin Mirallas sia in campo che in panchina. Il motivo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 14:28
Mirallas nemmeno in panchina, ecco il motivo del forfait contro il Parma.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Mirallas
Condividi

Nel match casalingo contro il Parma spicca l'assenza di Kevin Mirallas sia in campo che in panchina. Il motivo è che nella notte il belga ha rimediato un attacco influenzale che ha costretto Pioli a non convocarlo.

In attacco ci sarà dunque Pjaca, chiamato nuovamente al riscatto.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok