Mirallas nemmeno in panchina, ecco il motivo del forfait contro il Parma..
Nel match casalingo contro il Parma spicca l'assenza di Kevin Mirallas sia in campo che in panchina. Il motivo..
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 14:28
Nel match casalingo contro il Parma spicca l'assenza di Kevin Mirallas sia in campo che in panchina. Il motivo è che nella notte il belga ha rimediato un attacco influenzale che ha costretto Pioli a non convocarlo.
In attacco ci sarà dunque Pjaca, chiamato nuovamente al riscatto.