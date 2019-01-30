"Mai vista una partita cosi perfetta. Sto bene a Firenze, dalla partita contro il Torino..."

Dopo la partita contro la Roma ha parlato Kevin Mirallas, queste le sue parole:“Non ricordo una partita cosi nella mia carriera, abbiamo giocato davvero bene oggi. E’ stata tutta la squadra a fare ben...

Dopo la partita contro la Roma ha parlato Kevin Mirallas, queste le sue parole:

“Non ricordo una partita cosi nella mia carriera, abbiamo giocato davvero bene oggi. E’ stata tutta la squadra a fare bene, non solo gli attaccanti. Se giochiamo così ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Dalla vittoria con il Torino è cambiato qualcosa, abbiamo fatto grandi partite contro Chievo e Sampdoria. I miei assist? Io sono felice se riesco a fare gol ma va bene anche fare assist. Chiesa è un grande giocatore, un talento puro, se continua così può fare grandi cose anche per l’Italia. Io a Firenze mi trovo bene, sono felice di stare qui ma c’è tempo per parlare di questo”