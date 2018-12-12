Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca
Secondo La Repubblica oggi in edicola la Fiorentina tornerà sul mercato a gennaio. La società messo gli occhi su due profili, Nandez e Viviani. La prima scelta è Naithan Nandez, è un uruguagio classe...
Secondo La Repubblica oggi in edicola la Fiorentina tornerà sul mercato a gennaio. La società messo gli occhi su due profili, Nandez e Viviani. La prima scelta è Naithan Nandez, è un uruguagio classe ’95 di proprietà del Boca Juniors, la Fiorentina l’ha già seguito in estate e probabilmente, vista a finale di Libertadores persa con i gialloblu, il suo valore di mercato è salito ancora. Come alternativa, Corvino non ha mollato la pista che porta a Federico Viviani della Spal, in questo momento ai margini della squadra di Ferrara per “scelta tecnica”.