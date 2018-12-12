Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca

Secondo La Repubblica oggi in edicola la Fiorentina tornerà sul mercato a gennaio. La società messo gli occhi su due profili, Nandez e Viviani. La prima scelta è Naithan Nandez, è un uruguagio classe...

A cura di Paolo Lazzari 12 dicembre 2018 09:44

Condividi