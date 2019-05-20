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Sabatini: "A forza di contestare, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si e' continuato a rompere"

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il delicato momento della Fiorentina a Radio Sportiva:"Rabbia e amarezza comprensibile, ma i tifosi non devono esagerare perché ricordiamoci che si contest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 13:54
Sabatini: "A forza di contestare, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si e' continuato a rompere" -
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Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il delicato momento della Fiorentina a Radio Sportiva:

"Rabbia e amarezza comprensibile, ma i tifosi non devono esagerare perché ricordiamoci che si contestavano anche i risultati di Pioli, che erano assolutamente dignitosi. Una follia contestare la squadra quando era a metà classifica. Piano piano, a forza di contestazioni, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si è continuato a rompere."

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