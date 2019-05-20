Sabatini: "A forza di contestare, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si e' continuato a rompere"
Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il delicato momento della Fiorentina a Radio Sportiva:"Rabbia e amarezza comprensibile, ma i tifosi non devono esagerare perché ricordiamoci che si contest...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 13:54
Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il delicato momento della Fiorentina a Radio Sportiva:
"Rabbia e amarezza comprensibile, ma i tifosi non devono esagerare perché ricordiamoci che si contestavano anche i risultati di Pioli, che erano assolutamente dignitosi. Una follia contestare la squadra quando era a metà classifica. Piano piano, a forza di contestazioni, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si è continuato a rompere."