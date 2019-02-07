Mastella: "Sento ogni giorno ADV, gli consigliai un "operoso silenzio", hanno capito. Vendere Chiesa? Non credo, perché.."

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, tifoso del Napoli e amico dei fratelli Della Valle ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Radio Bruno Toscana. A due giorni dall'incontro di campionat...

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, tifoso del Napoli e amico dei fratelli Della Valle ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Radio Bruno Toscana. A due giorni dall'incontro di campionato di sabato pomeriggio tra Fiorentina e Napoli ha affermato: "Fiorentina-Napoli? La Fiorentina è una squadra giovane ed in quanto tale alterna risultati altisonanti e meno. Il Napoli invece è una squadra che è più solida, vedremo poi come si comporterà nel continuo della stagione. Della Valle? Andrea ha detto che non vuole lasciare, che hanno puntato su un certo modus operandi, lo sento quotidianamente oramai. L’operoso silenzio di cui parlavo qualche tempo fa ha dato i suoi frutti, credo che saranno più presenti con media e tifosi. Chiesa? Venderlo sarebbe un bel sacrificio, non so quanto possa convenire. Sicuramente prenderesti tanti soldi, ma come potresti reinvestirli? La verità è che Antognoni nel calcio di oggi non sarebbe rimasto alla Fiorentina. Se i Della Valle rimarranno a Firenze nei prossimi anni? Io credo di sì.Stadio? E’ fondamentale per una squadra di calcio in questo momento avere uno stadio di proprietà, in quanto sono strutture che rendono molto per le società. Dobbiamo trovare degli accorgimenti per aiutare le società a realizzare gli impianti”.