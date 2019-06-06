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Della Valle: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita"

Ecco le parole di Andrea Della Valle al Corriere della Sera: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita e siamo legati affettivamente. Gli ultimi mesi non sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 09:45
Della Valle: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita" -
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Ecco le parole di Andrea Della Valle al Corriere della Sera: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita e siamo legati affettivamente. Gli ultimi mesi non sono stati positivi, ma il 99% dei tifosi è sano. Per i Della Valle non c'è più futuro nel calcio italiano perché la viola è stata una scelta di cuore".

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