Della Valle: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita"

Ecco le parole di Andrea Della Valle al Corriere della Sera: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita e siamo legati affettivamente. Gli ultimi mesi non sono...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2019 09:45

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