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Bucchioni su Twitter: "Corvino merita un posto d'onore al museo di Pinocchio a Collodi"

Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha commentato in modo ironico le parole rilasciate ieri da Corvino: "Merita un posto d’onore al museo di Pinocchio a Collodi. Lo dica a Joe Baron e ai vetri de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 11:48
Bucchioni su Twitter: "Corvino merita un posto d'onore al museo di Pinocchio a Collodi" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha commentato in modo ironico le parole rilasciate ieri da Corvino: "Merita un posto d’onore al museo di Pinocchio a Collodi. Lo dica a Joe Baron e ai vetri dell’Excelsior che tremano ancora".

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