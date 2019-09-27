Bucchioni su Twitter: "Corvino merita un posto d'onore al museo di Pinocchio a Collodi"
Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha commentato in modo ironico le parole rilasciate ieri da Corvino: "Merita un posto d’onore al museo di Pinocchio a Collodi. Lo dica a Joe Baron e ai vetri de...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 11:48
Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha commentato in modo ironico le parole rilasciate ieri da Corvino: "Merita un posto d’onore al museo di Pinocchio a Collodi. Lo dica a Joe Baron e ai vetri dell’Excelsior che tremano ancora".