La Fiorentina festeggerà il 2025 con i tifosi. Allenamento a porte aperte al Franchi il 1 gennaio alle 14.30

La Fiorentina svolgerà al Franchi la prima seduta di allenamento del 2025 a porte aperte il 1° gennaio alle ore 14.30.I tifosi viola sono invitati a salutare insieme alla squadra il nuovo anno e potra...

La Fiorentina svolgerà al Franchi la prima seduta di allenamento del 2025 a porte aperte il 1° gennaio alle ore 14.30.

I tifosi viola sono invitati a salutare insieme alla squadra il nuovo anno e potranno accedere allo stadio dal Settore di Maratona (varchi T10 e T11) a partire dalle ore 13.45.

Per gli operatori dell'informazione sarà aperta la Tribuna Stampa (telecamere e fotografi non potranno accedere al terreno di gioco) ingresso da Viale Fanti 4.

Allo stadio non sarà consentito l’ingresso ad animali e non sarà possibile introdurre recipienti di vetro. Ricordiamo che la circolazione di auto e moto intorno allo stadio non sarà interdetta, si invitano quindi i Tifosi, per la propria incolumità, a prestare la massima attenzione.

LA FIORENTINA CI PROVA PER UNA STELLA BRASILIANA

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