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ACF, il 26 Febbraio allenamento a porte aperte per i tifosi. L’orario...

La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:00, pert...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 16:14
ACF, il 26 Febbraio allenamento a porte aperte per i tifosi. L’orario... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Allenamento A Porte Aperte
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La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.

I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:00, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.

I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa.

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