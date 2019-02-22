ACF, il 26 Febbraio allenamento a porte aperte per i tifosi. L’orario...
La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:00, pert...
La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.
I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:00, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.
Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.
I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa.