ACF, il 26 Febbraio allenamento a porte aperte per i tifosi. L’orario...

La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:00, pert...

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2019 16:14

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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