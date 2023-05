Fiorentina in campo tra applausi e cori di 6000 tifosi, inizia allenamento con ‘Torneremo grandi ancor’

Entra sul prato del Franchi la Fiorentina per preparare l’impegno cruciale con l’Inter in finale di Coppa Italia. Il popolo Viola ha accolto i propri beniamini con applausi e cori di incitamento e vicinanza alla squadra di Vincenzo Italiano: circa 6000 i sostenitori della Fiorentina accorsi allo stadio per spingere la squadra verso un attesissimo trofeo.

ALLE 19 INIZIO ALLENAMENTO DELLA FIORENTINA: FIRENZE C’E’