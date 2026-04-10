“Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione”

Le difficoltà del calcio italiano tornano al centro del dibattito dopo l’ennesimo bilancio negativo nelle competizioni europee. A intervenire con toni particolarmente critici è stato il giornalista Daniele Garbo, ospite del programma Maracanà su TMW Radio, dove ha tracciato un quadro severo dello stato di salute del movimento calcistico nazionale, senza risparmiare un passaggio sulla Fiorentina.

Analizzando il rendimento delle squadre italiane fuori dai confini nazionali, Garbo non ha usato mezzi termini:

“Questo è il nostro calcio ormai, siamo ridicoli dovunque e prendiamo schiaffi da tutti, quest’anno non si sono salvati neanche alcuni club. Io ho letto il rapporto di Gravina sul calcio italiano, ed effettivamente bisogna dire che è una fotografia emblematica di come sia messo oggi il calcio italiano. Leggendolo spero che nel giro di venti, trenta o quarant’anni potremo ripartire“.

Un giudizio duro, che riflette una crisi strutturale più ampia e che, secondo il giornalista, non risparmia nemmeno club che sulla carta partivano con ambizioni ben diverse. Tra questi anche la Fiorentina, indicata come uno dei casi più deludenti della stagione:

“Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l’Europa, mentre per tutto l’arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della stessa. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione”.