Sampdoria shock: i blucerchiati retrocedono clamorosamente in Serie C dopo 79 anni di storia

Fine di un’epoca: la Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. Un verdetto pesantissimo e senza appello, arrivato al termine dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, e destinato a lasciare un segno profondo nei 79 anni di vita del club.

I blucerchiati, dell’ex viola Lorenzo Venuti, non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Juve Stabia, un pareggio amaro che, unito alle vittorie di Salernitana, Frosinone e Brescia, condanna definitivamente la squadra alla discesa in Lega Pro. Oltre alla Samp, retrocede anche il Cittadella, mentre il Cosenza era già matematicamente fuori dai giochi. Saranno invece Frosinone e Salernitana, entrambe ancora in bilico, a giocarsi tutto nei playout per evitare l’ultimo posto disponibile per la Serie C.