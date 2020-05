Ed è il primo tassello dei campionati professionistici italiani a concordare il fermo definitivo. Oggi, la Lega Pro in Assemblea ha deciso in modo compatto di fermarsi (LEGGI QUI) . Manca solo l’ufficialità del Consiglio Federale.

Questa la ricostruzione di Football Data:

L’assemblea di @LegaProOfficial ha stabilito i criteri da portare in assemblea federale: promosse in B @ACMonza, @Reggina_1914 e @LRVicenza più la quarta per media ponderata, che sarebbe dunque @carpifc1909. Blocco retrocessioni in D, salgono dalla D in C le prime di ogni girone

