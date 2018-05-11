Gravina: "Sarebbe ingiusto tenere fuori la Fiorentina B dalla Lega Pro"

Il presidente della lega di serie C Gravina ha parlato della situazione relativa alle squadre B: “Ho chiesto di posticipare l’entrata delle seconde squadre al campionato 2019/20, ma restiamo alla fine...

Il presidente della lega di serie C Gravina ha parlato della situazione relativa alle squadre B: “Ho chiesto di posticipare l’entrata delle seconde squadre al campionato 2019/20, ma restiamo alla finestra. All’inizio abbiamo previsto un criterio secondo il quale, se dovesse accedere alla Lega Pro una sola squadra, dovrebbe essere quella con il miglior piazzamento in campionato: ad oggi sarebbe la seconda squadra della Juventus ma dobbiamo comunque rivedere qualcosa perché sarebbe ingiusto tenere fuori club che hanno vivai importanti come l’Atalanta, oppure la Fiorentina e la Roma“.