A margine del Consiglio Federale ha parlato il presidente di Serie C Francesco Ghirelli: “Stiamo valutando l’ipotesi che ogni lega decisa in autonomia cosa fare. L’idea è quella di far finire il campionato giocando tutte le partite, ma stiamo valutando altre opzioni. Tra queste quella di non assegnare lo scudetto, assegnarlo tenendo conto di questa classifica oppure quella di far disputare i playoff”.

