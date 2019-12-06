"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?

"Parlando con Barone e Comisso, c'è un'intenzione seria di lavorare sul settore giovanile e sulla seconda squadra. E in questo momento la Fiorentina è uno degli aspetti più positivi del calcio italian...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2019 18:47

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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