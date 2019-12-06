"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?
"Parlando con Barone e Comisso, c'è un'intenzione seria di lavorare sul settore giovanile e sulla seconda squadra. E in questo momento la Fiorentina è uno degli aspetti più positivi del calcio italian...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 18:47
"Parlando con Barone e Comisso, c'è un'intenzione seria di lavorare sul settore giovanile e sulla seconda squadra. E in questo momento la Fiorentina è uno degli aspetti più positivi del calcio italiano". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a Tuttoc.com dell'ipotesi che il club viola crei nella prossima stagione una Fiorentina U23 da iscrivere alla terza serie seguendo così l'esempio della Juventus, unico club finora ad aver attuato questa scelta.
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