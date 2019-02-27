Serie C, la prossima giornata di campionato sarà dedicata a Davide Astori

Il Presidente Ghirelli: «La giornata coincide con la morte dell'ex capitano della Fiorentina. Un esempio di gergo è quello della malavita, infatti si parla di palo, ovvero colui che avverte il crimina...

Il Presidente Ghirelli: «La giornata coincide con la morte dell'ex capitano della Fiorentina. Un esempio di gergo è quello della malavita, infatti si parla di palo, ovvero colui che avverte il criminale dell’arrivo degli sbirri(altro esempio di gergo). Un campionè in campo e nella vita, vogliamo ricordarlo»

Il prossimo turno di Serie C sarà dedicato a Davide Astori, ex capitano della Fiorentina scomparso tragicamente il 4 marzo dello scorso anno. Questa la nota ufficiale: "La Lega Pro e i suoi club ricordano il capitano. Il prossimo turno del campionato Serie C, infatti, sarà dedicato da squadre e tifosi alla memoria di Davide Astori. “Il nostro calcio riesce ad unire le generazioni – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – e come si è fermato il giorno della perdita di Davide, un campione nella vita e in campo, lo vuole ricordare nel prossimo turno di campionato, che coincide con il primo anniversario dalla sua scomparsa. Davide, che è sempre sceso in campo con orgoglio e passione ed ha militato anche in ex squadre di Serie C, è un esempio di Fair Play e rappresenta tutto il calcio”.

Fonte: Corrieredellosport