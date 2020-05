Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli

Secondo quanto rivelato da Sportitalia si lavora ad una riduzione dei club professionistici che passerebbero dai 100 attuali ai 60 con l’unico campionato che rimarrà intatto che sarà quello di Serie A. Il grande cambiamento riguarderà la Serie B, che passerà da 20 a 40 squadre , con due rispettivi gironi. Venti squadre già sono sicure di partecipare ovvero quelle presenti nell’attuale stagione che si concluderà senza retrocessioni, le altre invece arriveranno dalla Serie C. La Serie B così diventerà più ricca, perché oltre alla mutualità della Serie B avrà anche la mutualità della Serie C. La terza serie, poi, l’attuale Lega Pro, sarebbe composta dalle restanti 40 società della Serie C più 20 società di Serie D fra le quali ci saranno le vincitrici dei vari gironi della stagione 2019/2020. Le altre ancora saranno selezionate secondo modalità precise ancora da definire. Questa serie diventerà però un campionato non professionistico, con le società che non saranno più a scopo di lucro.