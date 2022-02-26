Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"

Bobo Vieri commenta le parole di Sarri dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Adesso possiamo allenarci" ha detto il tecnico

Nel corso della Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato dell'eliminazione della Lazio al primo turno di Europa League e commentato le parole di Sarri a fine partita ("Adesso possiamo allenarci), le parole di Vieri:

"Io con la maglia della Lazio ho vinto in Europa, so cosa vuol dire giocare con la Lazio in Europa, Sarri ha detto che finalmente adesso si possono allenare durante la settimana, io queste cazzate non voglio sentirle, vai allenare in serie B o in Serie C che li giochi una volta alla settimana, la Lazio deve fare tutti gli anni o la Champions o l'Europa League, queste robe non devi dirle, ma cosa significa, se non ti va bene vai ad allenare in serie C che li giocano una volta alla settimana. Lavori per tutto l'anno per arrivare in Europa e poi ti comporti cosi, ma goditi il momento e il lavoro che fai durante l'anno. Ieri c'erano quasi 50 mila allo stadio, perchè non devi dare una gioia ai tuoi tifosi, ci tengono, perchè loro non devono godersi le partite in Europa" conclude Vieri.

BERARDI CONTRO LA SQUADRA CHE POTEVA ESSERE SUA

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