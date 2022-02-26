Berardi poteva essere viola, la Fiorentina non affondò il colpo, troppi i 30 milioni richiesti

Berardi probabilmente aveva sperato la scorsa estate di sbarcare a Firenze, Italiano lo stima moltissima

Berardi la scorsa estate aveva probabilmente sperato di poter sbarcare a Firenze considerata la grandissima stima che Italiano ha espresso nei suoi confronti in ogni occasione, pubblica e privata: per lui 10 gol e una discreta presenza nel club degli assistman, insieme a una sicura voglia di far vedere alla Fiorentina che avrebbe fatto meglio ad affondare il colpo (nonostante il Sassuolo chiedesse una cifra davvero alta, 30 milioni). Ma queste sono storie di mercato che ora hanno poco senso, conta il presente a segnala come la Fiorentina abbia ripreso possesso di tutta la sua ambizione, nonostante la partenza di un centravanti come Vlahovic. Lo scrive La Nazione.

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