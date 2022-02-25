Orlando "Vlahovic sostituito dal gioco di squadra. Europa? Fiorentina meglio di Lazio e Roma"

Le parole di Alessandro Orlando ai microfoni di TMW Radio sulla volata all'Europa che vede coinvolta la Fiorentina di Italiano

Alessandro Orlando, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della volta all'Europa che vede coinvolta la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Non sono sorpreso dall'ottimo momento di forma, la Fiorentina ha sempre giocato un buon calcio. Con Piatek mi sembra di rivedere, con le dovute proporzioni, quando Higuain è andato via dal Napoli e Sarri ha trovato in Mertens un altro finalizzatore. Per sostituire i gol di Vlahovic c'è un gioco di squadra e situazioni provate e riprovate in allenamento. Lazio e Roma stanno facendo il compitino. Per me la Fiorentina può provare a dire la sua fino alla fine per le coppe europee".

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