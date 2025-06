Agente Jallow: “Ci sono stati contatti tra i club. È un giocatore già grande, ha margini di miglioramento”

Come raccontato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina è sulle tracce di Sulayman Jallow, talento classe 2007 appena diciottenne del Rimini. Per saperne di più l’emittente Radio Capri ha contattato quindi l’avvocato che lo assiste, Luigi Sorrentino. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono stati contatti tra i club, su di lui non dico che è un giocatore importante perché sembra ormai una formula di stile, ma una cosa posso dirvela: stiamo parlando di un calciatore già grande, che come spesso capita a quelli che condividono le sue origini è cresciuto giocando in mezzo ai grandi. Ha sicuramente anche margini di miglioramento dal punto di vista tattico“.