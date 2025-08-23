Fiorentina prende l’attaccante Jallow, classe 2007 del Rimini per 150 mila euro. Visite tra lunedì e martedì

La Fiorentina fa un colpo in prospettiva e chiude per il giovane talento del Rimini Jallow che sta seguendo da mesi

La Fiorentina non si ferma e fa anche investimenti per il futuro. Dopo quanto vi abbiamo anticipato ormai due mesi fa, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo definitivo con il Rimini per l’attaccante gambiano Sulayman Jallow, classe 2007. Operazione di circa 150 mila euro più bonus, per Jallow avevano chiesto informazioni anche Napoli e Bologna, ma la Fiorentina ormai è al traguardo. Al punto che entro martedì Jallow è atteso in Toscana per le visite. Lo scrive Alfredo Pedullà sul sito