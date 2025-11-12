Galloppa: “La Fiorentina aveva pensato all’Under 23, ma riesce a fare plusvalenze con i giovani anche senza”

L’attuale allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato, durante una puntata di Pro Football Podcast su YouTube, della sua esperienza alla Fiorentina: “Mi trovo benissimo, perché siamo una realtà davvero importante, con un centro sportivo che è tra i migliori in Europa.

I ragazzi ti tolgono tanto ma ti riempiono, ho la fortuna di poterli ancora modellare. Quando sono arrivato ho portato la mia esperienza, gli ho sempre detto che un giocatore senza coraggio con me non può giocare, che bisogna sbagliare, ma essere protagonisti cercando di prendersi le responsabilità in campo. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia, l’anno scorso abbiamo perso la finale Scudetto, anche se non era scontato arrivarci.

Mi piacerebbe tornare in prima squadra, ricordo il primo anno in D dove non pagavano e mi sono dovuto rimboccare le maniche. La gavetta nel settore giovanile mi ha insegnato a livello nozionistico, come andare a scuola, perché i ragazzi ti fanno molte domande, quindi devi ripassare tante cose che adesso mi sento molto più consapevole di sapere.

Quest’anno gli ho tolto i telefoni, se non li consegnano, i magazzinieri non gli danno il cambio. Ci sono giovani interessanti, tre dell’anno scorso sono in Serie B, sei in Lega Pro. Under 23? Sono favorevole, anche se la Fiorentina sta facendo plusvalenze senza avere la squadra Under 23, a cui aveva pensato. Per me, però, sarebbe importante per fare scontrare i giovani con il calcio dei grandi, tenendoli nella tua squadra, mentre la Primavera la puoi basare su ragazzi ancora più giovani, avrebbe senso secondo me”.