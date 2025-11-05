Galloppa: “Bisogna stravolgere l’attitudine. Il tasto da toccare? L’entusiasmo. Daremo il 100%”

Daniele Galloppa attualmente, temporaneamente, è l’allenatore della prima squadra della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “Le emozioni? Devo ancora capirle, non svegliatemi perché si sta bene. La società mi ha chiamato ieri e sto cercando di trasmettere il mio entusiasmo e leggerezza a questi ragazzi che ne hanno bisogno. La fiducia è un grande segnale che prendo con responsabilità. Sono a disposizione. Daremo il 100%, gliel’ho detto ai ragazzi. Sanno che è un momento delicato. Mi hanno accolto bene in questi due giorni. Non è importante come andrò io ma come andrà la squadra. Ringrazio la società per l’opportunità.

Il pensiero di dare una svolta c’è dentro di me, ma ho avuto poco tempo. Bisogna stravolgere è l’attitudine. Dobbiamo difendere da piccola e attaccare da grande. Il tasto da toccare è l’entusiasmo. Vengono prima le persone dei giocatori. Nell’ultima gara la squadra era partita bene ma poi basta un episodio. Voglio portare grande entusiasmo: voglio vedere una squadra che giochi a calcio e che si diverta”.