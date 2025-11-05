5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galloppa: “Bisogna stravolgere l’attitudine. Il tasto da toccare? L’entusiasmo. Daremo il 100%”

News

Galloppa: “Bisogna stravolgere l’attitudine. Il tasto da toccare? L’entusiasmo. Daremo il 100%”

Redazione

5 Novembre · 22:29

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 22:29

TAG:

FiorentinaGalloppa

Condividi:

di

"I ragazzi mi hanno accolto bene. Il pensiero di dare una svolta c'è dentro di me"

Daniele Galloppa attualmente, temporaneamente, è l’allenatore della prima squadra della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “Le emozioni? Devo ancora capirle, non svegliatemi perché si sta bene. La società mi ha chiamato ieri e sto cercando di trasmettere il mio entusiasmo e leggerezza a questi ragazzi che ne hanno bisogno. La fiducia è un grande segnale che prendo con responsabilità. Sono a disposizione. Daremo il 100%, gliel’ho detto ai ragazzi. Sanno che è un momento delicato. Mi hanno accolto bene in questi due giorni. Non è importante come andrò io ma come andrà la squadra. Ringrazio la società per l’opportunità.

Il pensiero di dare una svolta c’è dentro di me, ma ho avuto poco tempo. Bisogna stravolgere è l’attitudine. Dobbiamo difendere da piccola e attaccare da grande. Il tasto da toccare è l’entusiasmo. Vengono prima le persone dei giocatori. Nell’ultima gara la squadra era partita bene ma poi basta un episodio. Voglio portare grande entusiasmo: voglio vedere una squadra che giochi a calcio e che si diverta”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio