Galloppa sull’esperienza in prima squadra: “Emozione incredibile, in due giorni c’era tanto da fare”

Daniele Galloppa, ospite a Sportitalia, ha parlato anche della sua breve esperienza sulla panchina della prima squadra della Fiorentina: “Ho vissuto un’emozione incredibile, perché siamo stati catapultati e prelevati dal direttore dal campo di allenamento della Primavera a quello della prima squadra. Non ho neanche avuto il tempo di pensarci, forse è stato meglio così.

Sono emozioni che provo ancora oggi, soprattutto per il rapporto coi giocatori, che mi hanno subito dato grande ascolto e disponibilità, mi sono sentito a mio agio. Mi dispiace solo per il risultato, ma come staff siamo stati bravi, perché in due giorni c’era davvero tanto da fare”.

Sulla Fiorentina che ha lasciato: “La squadra vuole uscire da quel momento lì, che sta vivendo delle difficoltà, in cui lo spogliatoio deve entrare in causa e lo sta facendo. Hanno bisogno di trovare un appoggio, una guida anche dallo staff, e se trovano questo sostegno, possono uscirne, perché rimane una squadra di qualità”