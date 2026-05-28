Galloppa all’ultima partita con la Fiorentina Primavera. Nazione svela: “Ha offerte in Serie B”

Il lavoro dell'ex centrocampista si è misurato soprattutto nella valorizzazione dei giovani.

Comunque vada a finire la finale di stasera contro il Parma, per Daniele Galloppa sarà l'ultima notte sulla panchina della Fiorentina Primavera. Una chiusura dal sapore speciale, perché negli ultimi sei anni il tecnico romano è stato uno degli uomini simbolo della crescita del settore giovanile viola, accompagnando tanti talenti verso il grande calcio e riportando stabilmente l'Under-20 ai vertici del panorama italiano. Arrivato nel 2020 alla guida dell'Under-17, Galloppa ha conquistato la fiducia del club stagione dopo stagione fino alla promozione in Primavera nel 2023, quando raccolse l'eredità di Alberto Aquilani. Da lì in avanti il suo percorso è stato ricco di risultati: una Coppa Italia conquistata, una finale di Supercoppa e due finali scudetto consecutive, compresa quella di questa sera al Viola Park contro il Parma.

Ma il lavoro dell'ex centrocampista si è misurato soprattutto nella valorizzazione dei giovani. Da Comuzzo fino a Fortini, Balbo e Braschi, tanti dei prospetti più interessanti del vivaio viola sono cresciuti sotto la sua gestione. Adesso per Galloppa è pronto il salto nel calcio dei grandi. Le richieste dalla Serie B non mancano e i primi club a muoversi concretamente sono stati Sampdoria e Catanzaro, entrambi interessati ad affidargli una panchina importante per puntare alla promozione. Per il futuro della Primavera, invece, il responsabile del vivaio Valentino Angeloni - confermato da Paratici in virtù dell'ottimo lavoro svolto - starebbe pensando alla promozione di Marco Capparella, vincitore del Torneo di Viareggio con l'Under-18. Lo riporta La Nazione.