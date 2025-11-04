4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Galloppa allenatore della Fiorentina fino a nuove decisioni della società. Pioli esonerato

4 Novembre · 11:52

La Fiorentina con un comunicato ufficiale sul proprio sito ha dato l’ufficialità dell’esonero di Stefano Pioli, questo il comunicato:

” ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.”

