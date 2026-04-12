12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo”.

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Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo”.

Redazione

12 Aprile · 16:22

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 16:22

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Gara dominata dai pari età del Sassuolo. A niente è servita la rete di Mazzeo nel secondo tempo: vincono i neroverdi 3-1.

Si è da poco concluso il match tra Fiorentina Primavera e Sassuolo giocatosi sul campo “Davide Astori” al Viola Park. La gara è terminata sul 3-1 per gli ospiti con un risultato su cui i viola hanno ben poco da recriminare.

La gara si accende fin dai primi secondi: dopo appena un minuto gli ospiti trovano la via del gol con Kulla, ma l’arbitro annulla tutto assegnando una punizione alla Fiorentina. Un primo segnale che però anticipa ciò che accade poco dopo: due minuti più tardi il Sassuolo passa regolarmente in vantaggio, indirizzando subito la partita. I neroverdi trovano poi il raddoppio al 21’ con Daldum.

La Fiorentina prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze grazie a Mazzeo, riaprendo momentaneamente il match. Nella ripresa, al 68’, arriva l’episodio che cambia definitivamente l’inerzia della gara: Bertolini tenta una rovesciata ma colpisce in pieno volto Vezzosi. È necessario l’intervento dello staff medico di entrambe le squadre e il gioco resta fermo per quasi mezz’ora. Alla ripartenza, con la Fiorentina ridotta in nove uomini, il Sassuolo ne approfitta e cala il tris con il neoentrato Gjyla, chiudendo di fatto i conti.

Lo riporta TMW.

 

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