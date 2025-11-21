21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Galloppa: “Firenze è passionale, ma non ho capito cosa voglia fino in fondo. Il Viola Park dà ‘appeal’”

21 Novembre · 16:31

ACF FiorentinaCommissoGalloppaViola Park

L’allenatore della Primavera viola ha raccontato la sua esperienza a Firenze, soffermandosi anche sulle caratteristiche della città

Daniele Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina, è stato ospite di Dicci Podcast, nel quale ha parlato anche della sua esperienza alla società viola: “Sono arrivato a Firenze ormai 5 anni e mezzo fa, partendo da Cesena, con uno staff che non conoscevo, ma mi sono trovato bene con le persone con cui ho lavorato. Non c’era il Viola Park ancora, ma ci allenavamo ai campini, che erano abbastanza imbarazzanti.

La piazza è passionale, molto attenta, con molti allenatori, che pretende, anche se non ho capito cosa voglia fino in fondo, dato che quando si andava bene, mancava sempre qualcosa. Sono qui da 5 anni e mezzo e ho vissuto annate strapositive, considerando da dove veniva la Fiorentina, con le finali di Conference, mentre la Primavera ha fatto il record di vittorie di Coppe Italia, ma questo non si percepisce.

Sul Viola Park: “Incide tantissimo sul lavoro, anche solo per questo bisogna dire grazie al presidente. È una struttura tra le migliori, dove abbiamo tutto, che dà ‘appeal’ alla Fiorentina”.

