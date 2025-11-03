Nazione rivela: “Galloppa è stato pre allertato, potrebbe dirigere l’allenamento di oggi al Viola Park”

Galloppa potrebbe essere in panchina contro il Mainz

Squadra e allenatore (con tutto il suo staff) in ritiro, dunque, con Pioli atteso in ogni caso da un confronto diretto con la società per decidere il futuro. La situazione è da lavori in corso nel senso che nella notte appena trascorsa (complice il fuso orario con gli Stati Uniti) o nella giornata di oggi, la Fiorentina potrebbe arrivare alla svolta tecnica.

Tutto questo mentre, in ogni caso, la società si è tutelata valutando l'opzione (possibile per il patentino che il tecnico ha in tasca) di mettere l'allenatore della Primavera, Galloppa in condizione di essere sulla panchina viola in occasione del match con il Mainz, giovedì sera. Il tecnico delle giovanili è già stato preallertato e oggi potrebbe dirigere l'allenamento al Viola Park. Lo riporta La Nazione.