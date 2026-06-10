Di Marzio: "Galloppa vicino al Modena, da definire gli ultimi dettagli per un contratto biennale"

Tra l'allenatore e il club gialloblù c'è stato un incontro positivo, nella giornata di domani verranno definiti i dettagli per un contratto biennale

Il noto giornalista di calciomercato, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito fa sapere che, il Modena è in chiusura per l'arrivo di Daniele Galloppa come nuovo allenatore. Nella giornata di oggi, c'è stato un incontro positivo tra le parti e l'attuale allenatore della Fiorentina Primavera, nonostante diverse richieste della serie b, ha scelto proprio il club gialloblù.

Nella giornata di domani verranno definiti i dettagli del contratto biennale che legherà l'allenatore al suo nuovo club.