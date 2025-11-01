1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:56

Galloppa: “Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi”

Galloppa: “Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi”

1 Novembre · 18:12

L'allenatore della Fiorentina primavera dedica la vittoria dei suoi giocatori alla società e all'ex DS Daniele Pradè

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha così commentato la vittoria della sua squadra contro il Parma: “Un successo che vale tanto, partita vero contro una avversaria forte e fisica, che fa tanti gol. Ero curioso e sono soddisfatto della prova dei ragazzi, nella ripresa siamo venuti fuori ancora di più ed abbiamo avuto anche diverse occasioni per fare qualche gol in più. Complimenti ai ragazzi. La partita ha dato risposte risposte positive perché siamo un gruppo forte e chi subentra tiene il livello alto, abbiamo le armi sia dall’inizio che in corsa”.

L’allenatore ha poi voluto dire qualche parola su Daniele Pradè: “Io vorrei dedicare la vittoria ai ragazzi e alla società che sappiamo che momento è e al direttore Pradè che ha avuto il coraggio di dimettersi e con me è sempre stato carino. A me dispiace, ha avuto la dignità di dimettersi, ma spero che il vento cambi”. 

