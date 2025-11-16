16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:21

Galloppa e il divieto dei telefoni in spogliatoio: “Se non li consegnano, non ricevono il cambio per allenarsi”

L’allenatore della Primavera della Fiorentina ha rivelato una regola fondamentale all’interno dello spogliatoio viola

L’allenatore della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa, ha parlato a Sportitalia di una regola che ha imposto ai suoi giovani calciatori: “La regola nello spogliatoio prevede che lascino il telefono non appena entrano, consegnando il telefono al magazziniere, che sennò non gli dà il cambio per l’allenamento, quindi sono costretti a lasciare il telefono almeno per quelle ore.

Serve a farli relazionare, facendoli staccare da quel mondo virtuale, che però esiste, anche se i social non hanno colpe. È così, dobbiamo adattarci, ma quando si può, cerco di farli relazionare tra di loro, ma anche tra noi dello staff ci diciamo una battuta anche per conoscerci meglio, secondo me serve anche a questo”.

