Galloppa e la Fiorentina avanti insieme: sarà il tecnico della Primavera viola fino al 2026

Daniele Galloppa e la Fiorentina andranno avanti insieme: rinnovo fino al 2026. Di seguito il comunicato: "ACF Fiorentina è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Daniele Galloppa, che sarà il...

Daniele Galloppa e la Fiorentina andranno avanti insieme: rinnovo fino al 2026. Di seguito il comunicato: "ACF Fiorentina è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Daniele Galloppa, che sarà il mister della Primavera viola fino al 2026.

Mister Galloppa, alla guida della Primavera viola dal 2020, ha dimostrato grande capacità e professionalità, portando i giovani talenti gigliati a importanti risultati. Sotto la sua guida, la Fiorentina Primavera ha conquistato la Coppa Italia Primavera nella stagione 2023/2024, un traguardo prestigioso che ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dal mister e dal suo staff.

Prima di assumere la guida della Primavera, Galloppa ha allenato la squadra Under 17 viola dal 2020 al 2023, contribuendo alla crescita tecnica e umana dei giovani calciatori del vivaio.

La società conferma così la propria fiducia in Daniele Galloppa, punto di riferimento per lo sviluppo dei talenti e per il futuro del settore giovanile viola".