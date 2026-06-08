Galloppa e il patrimonio cresciuto e lasciato alla Fiorentina: da Comuzzo a Martinelli passando per Fortini

Comuzzo domina questa "speciale classifica": oggi il difensore vale 18 milioni di euro

Daniele Galloppa quest’anno ha vinto lo Scudetto con la Fiorentina Primavera dopo aver dominato la regular season. Poi, la scelta, l’addio alla panchina dell’Under 20 viola, per abbracciare un progetto nel calcio professionistico, tanti club di Serie B in queste ore se lo stanno contendendo. Dopo una stagione così, d’altronde, non poteva che avere estimatori per la bella proposta di calcio che ha messo in campo. Ma Galloppa, in questi suoi sei anni nel settore giovanile gigliato, ha cresciuto e lasciato un patrimonio alla Fiorentina.

I calciatori passati sotto la sua gestione, che oggi rappresentano un ricco tesoretto da 33 milioni di euro per la Fiorentina sono: Pietro Comuzzo, Tommaso Martinelli e Niccolò Fortini.

Pietro Comuzzo: il difensore centrale classe 2005 è stabilmente nel giro della prima squadra ma anche della Nazionale U21 di mister Baldini. In vista dell’arrivo di Grosso sulla panchina della Fiorentina, il quale sa come valorizzare i giovani, il friulano potrebbe ritagliarsi un ruolo importante al centro della difesa. Dopo una stagione più di bassi che di alti, questa potrebbe essere quella del rilancio e della consacrazione. Secondo Transfermarkt il difensore ha un valore di mercato pari a 18 milioni di euro.

Tommaso Martinelli: il portiere classe 2006 ha già debuttato tra i professionisti in Serie A ma dopo essere cresciuto per una stagione alle spalle di De Gea, senza trovare troppo spazio a disposizione, è stato mandato in prestito alla Sampdoria, dove potrebbe restare anche per quest’annata prima di rientrare da protagonista a Firenze. Per Transfermarkt l’estremo difensore ha un valore da 5 milioni di euro.

Niccolò Fortini: il terzino classe 2006 ha già giocato diverse partite in Serie A, non è stato troppo impiegato nell’ultima stagione dove è rimasto fermo ai box anche a causa di un infortunio. È in scadenza nel 2027, il rinnovo sembra essere tutt’altro che vicino, quindi l’addio in questa sessione di mercato è sempre più che possibile. Fortini ha un valore di mercato secondo Transfermarkt di circa 10 milioni di euro.