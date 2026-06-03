Il corriere di Romagna riporta: "Per Galloppa c'è la fila in Serie B, si uniscono pure Cesena e Modena"
L'ex tecnico della primavera viola ha tanti estimatori in cadetteria
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 14:04
Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il Cesena non è l'unico club sulle tracce di Daniele Galloppa. Il tecnico quarantunenne, fresco vincitore del campionato Primavera 1, è finito nel mirino di diverse società, a partire dal Modena, con cui ha già avuto un incontro ufficiale domenica scorsa. Sullo sfondo restano vigili anche la Carrarese e il Catanzaro, alla ricerca del profilo giusto per sostituire Alberto Aquilani.