Galloppa: “Calati fisicamente e mentalmente nei momenti decisivi, per il resto poco da dire ai ragazzi”

Il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Mainz, valida per la League Phase di Conference League.

Sul gol subito nel finale:

“Purtroppo pesa tanto, perché portare a casa un risultato positivo sarebbe stato fondamentale. Dovevamo essere più maturi e attenti in area, marcando meglio. È una partita che, secondo me, doveva già essere sul 2-0 per noi. Peccato, perché l’occasione era importante”.

Sullo stato d’animo della squadra:

“I ragazzi hanno voglia di reagire, anche se è normale che ci sia delusione. In due giorni era difficile chiedere di più, ma hanno provato, hanno creato, pur sbagliando molto tecnicamente. La voglia di rialzarsi però c’è, ed è forte”.

Sull’errore di Piccoli:

“Roberto lavora tanto, spesso si ferma anche dopo l’allenamento per migliorare sotto porta. Non credo sia una questione di paura, ma è chiaro che quel gol sarebbe stato importante per lui e per la squadra. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più: solo così si esce da questi momenti”.

Sulla prestazione complessiva:

“Nella prima ora si è visto qualcosa di buono, ma ci sono due o tre aspetti che dobbiamo migliorare. La sensazione è che, con il passare dei minuti, caliamo fisicamente e nei momenti delicati manca ancora la maturità mentale per evitare di prendere gol. Questo ci è costato caro, ma non posso rimproverare molto ai ragazzi”.

Sulla miglior veste tattica della Fiorentina:

“Per caratteristiche, non abbiamo giocatori che possano fare le vere punte esterne. Credo che questa squadra possa esprimersi meglio con due attaccanti o con una punta e due sotto punte, sostenute da tre centrocampisti. Così possiamo tenere meglio il ritmo e valorizzare le qualità del gruppo”.