La Fiorentina primavera rimonta il Lecce. Galloppa: “vittoria importante contro una squadra ostica”

La Fiorentina di mister Galloppa la vince nel secondo tempo contro il Lecce e si prende 3 punti importanti .

La primavera della Fiorentina torna alla vittoria al ViolaPark contro il Lecce dopo la sconfitta con la Roma. Dopo un primo tempo pieno di gol e emozioni ,finito in parità,la squadra di Galloppa riesce a spuntarla nella ripresa prendendosi 3 punti importanti contro una squadra ostica.

Parte subito bene la squadra viola che passa in vantaggio al 6’ con un rigore realizzato da Braschi. Successivamente viene fuori il Lecce che intorno alla mezz’ora la pareggia sempre su rigore con Milojevic,che prima si fa parare il rigore da Leonardelli e poi insacca sulla respinta. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo succede di tutto.La squadra giallorossa riesce a ribaltare la partita al 41’ con un colpo di testa di Pacia ,ma nel recupero Angiolini, su punizione, ristabilisce subito la parità . Nel secondo tempo i ritmi calano e all’ 83’ Conti realizza il gol vittoria insaccando alle spalle del portiere del Lecce.

Queste le parola al termine della sfida dell’allenatore gigliato Galloppa: “Queste vittorie sono belle, abbiamo sofferto perchè giocavamo contro una squadra ostica e con un caldo che non aiuta. Conta tanto la mentalità e l’atteggiamento di chi è entrato dalla panchina. Prima della partita ho detto che l’anno scorso siamo arrivati in finale scudetto perchè c’era un gruppo forte prima di una squadra forte. Nel secondo tempo la partita l’abbiamo condotta noi rischiando poco e avendo 3/4 situazioni per poterla chiudere. Quello che mi fa arrabbiare al di là del gol sbagliato sono gli angoli che abbiamo regalato, dobbiamo essere più concentrati in certi tipi di letture. Dobbiamo crescere di solidità e maturità”.