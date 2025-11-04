Amoruso rivela: “Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio”

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare della Fiorentina in questo terribile momento dopo l’esonero di Pioli: “Credo che la scelta di Galloppa sia giusta e penso che arrivi anche a domenica perché giochi giovedì e torni venerdì, quindi mi aspetto che si prendano del tempo per decidere poi l’allenatore con la sosta. Va preso anche un direttore e prima del tecnico ovviamente, ma non so se lo faranno, è il sintomo che la Fiorentina è davvero in vendita come si vocifera da tempo.”

Prosegue: “Questa società non ha uomini di calcio perché Ferrari non capisce nulla della materia e non si deve offendere perché è la verità, poi hai Goretti che è un direttore da B e C e non da Serie A. La società non esiste e Commisso deve decidere cosa vuole fare in base alla sua salute, ma se non ce la fa allora non è il caso di continuare perché manco Pradé c’è più che è stato costretto a dimettersi per placare la piazza.”

Sulla Fiorentina: “Questa squadra non ha le palle e con il Lecce hanno fatto una gara inguardabile dove non hanno tirato fuori niente di quello che hanno. Sono sicuro che ci salveremo, ma bisogna agire subito perché ci vuole un allenatore tosto che non è amico dei giocatori.”