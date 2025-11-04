Ore di riflessione in casa Fiorentina. D’aversa in stand-by, al momento si va avanti con Galloppa

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina dopo l’esonero di Pioli. Sembrava che la scelta del nuovo allenatore fosse ormai ricaduta su Roberto D’Aversa, ma nelle ultime ore il suo profilo è finito in stand-by.

La società, intanto, ha deciso di affidare momentaneamente la squadra a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, che sarà in panchina contro il Mainz.

La dirigenza viola si prende ancora qualche ora di tempo per valutare con calma la prossima mossa, ma al momento non sono attese svolte clamorose.