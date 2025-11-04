Radio Bruno rivela: “Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D’Aversa”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il casting per la panchina della Fiorentina si infittisce sempre di più con una nuova pagina aggiunta al libro di queste ore, infatti il tecnico della Primavera Galloppa potrebbe allenare i gigliati anche nello scontro salvezza di domenica pomeriggio a Genova contro il Grifone che ha sorpassato la Fiorentina ieri sera. La società gigliata vuole prendersi del tempo prima di prendere il nuovo tecnico dopo l’esonero di Stefano Pioli avvenuto stamattina senza trovare l’accordo sulla buona uscita.

Nelle ultime ore il nome di Roberto D’Aversa, ex tecnico di Lecce ed Empoli, è giunto in pole ma non convince tutti in società e quindi è tornato in auge il nome di Paolo Vanoli che era sembrato più defilato recentemente.