4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Radio Bruno rivela: “Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D’Aversa”

Radio

Radio Bruno rivela: “Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D’Aversa”

Mirko Carmignani

4 Novembre · 14:13

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 14:13

TAG:

#FiorentinaD'AversaGalloppaPioliVanoli

Condividi:

di

La panchina della Fiorentina è ancora un mistero con vari nomi che si susseguono come tecnico viola nell'immediato

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il casting per la panchina della Fiorentina si infittisce sempre di più con una nuova pagina aggiunta al libro di queste ore, infatti il tecnico della Primavera Galloppa potrebbe allenare i gigliati anche nello scontro salvezza di domenica pomeriggio a Genova contro il Grifone che ha sorpassato la Fiorentina ieri sera. La società gigliata vuole prendersi del tempo prima di prendere il nuovo tecnico dopo l’esonero di Stefano Pioli avvenuto stamattina senza trovare l’accordo sulla buona uscita.

Nelle ultime ore il nome di Roberto D’Aversa, ex tecnico di Lecce ed Empoli, è giunto in pole ma non convince tutti in società e quindi è tornato in auge il nome di Paolo Vanoli che era sembrato più defilato recentemente.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio