Galloppa: “Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato”

Il tecnico della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa, dopo la brillante vittoria contro la Juventus per 1-0 con il gol di Leonardo Baroncelli, ha parlato della prestazione di Gino Infantino. Le sue parole:

“Gino è venuto ieri per la rifinitura con noi, abbiamo cercato di spiegargli qualcosa. Non è facile venire e giocare dopo così tanto tempo, infatti alla fine era morto. Non ho avuto indicazioni sul minutaggio, l’idea mia era quella di vedere quanto ne avesse, ma non ne aveva più. Un ragazzo straordinario, positivo, si è messo a disposizione, ma è capitato in una partita difficile in cui abbiamo faticato molto ad avere il controllo della palla e questo sicuramente non lo ha aiutato“.

