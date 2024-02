La Fiorentina Primavera trionfa contro la Juventus, Infantino titolare ma è stato un fantasma in campo

Grande trionfo per la Fiorentina Primavera contro la Juventus. Al Viola Park i ragazzi di Galloppa vincono grazie alla rete di Baroncelli di testa, lasciato colpevolmente solo in mezzo all’area di rigore dai difensori bianconeri. Dopo un primo tempo scialbo e con pochissime occasioni, la ripresa è più piacevole con ribaltamenti di fronte e azioni veloci. Finocchiaro riesce a dare un po’ di verve all’attacco bianconero ed è lui ad avere un’occasione con il destro. Ma a passare avanti a dieci dalla fine è la squadra Viola con il suo numero 4, bravo Sene a sgusciare via sulla destra a Pagnucco e mettere in mezzo un cross preciso e interessante. Nel finale la Juve prova il tutto per tutto, ma con l’espulsione di Turco – somma di ammonizioni – non riesce a creare pericoli dalle parti di Tognetti. Occasione di rilancio per la primavera della Fiorentina che non ha avuto una prima parte di stagione semplice. Tra le note negative quella di Gino Infantino, acquistato in estate per 4 milioni di euro e quasi mai impiegato da Vincenzo Italiano in prima squadra, è schierato a sorpresa titolare con i più giovani ma in ombra per tutti e i 67 minuti in cui ha giocato. L’argentino è stato anche ammonito e non è sembrato all’altezza della situazione.

